شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: فرص جيدة أمام الجميع ويجب استغلالها والإسراع فى كافة العمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش المشاركة فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (ايجبس ٢٠٢٣) ، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع لورينزو سيمونيلى الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية والوفد المرافق، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية وتصنيع المعدات فى ضوء الخطط الاستثمارية المستهدف تنفيذها فى مصر خلال الفترة المقبلة ، وفى هذا الصدد اكد الملا على ان هناك فرص جيدة امام الجميع ويجب استغلالها والإسراع فى كافة العمليات بما يعود بالنفع على كافة الأطراف.

كما شهدت المباحثات، استعراض دور مصر المحورى كمركز لتداول وتجارة الغاز الطبيعى والفرص التي يمكن دراستها لتعزيز الاستفادة من البنية التحتية لزيادة صادرات الغاز الطبيعى المسال في مصر، حيث أكد رئيس شركة بيكرهيوز أن مصر أصبحت بالفعل مركزاً اقليمياً لتداول وتصدير الغاز ، وخلال السنوات القليلة المقبلة ستكون محطة رئيسية لاستقبال الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط وتصديره لدول اوروبا.

كما تم خلال الاجتماع ، استعراض مشروعات الشركة في مجالات خفض الانبعاثات واستغلال غاز الشعلة فى عدد من المواقع فى إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.