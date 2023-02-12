شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقود صعود بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
بورصة السعودية
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.07% رابحًا 7.28 نقطة ليغلق عند مستوى 10419.44 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.88% رابحًا 170.01 نقطة ليغلق عند مستوى 19536.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.6 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال.
وصعد 13 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها إنتاج الأغذية بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.66%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.42%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.21%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.77%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.1%.
وقفز 95 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجوف" بنسبة 8.85%، ثم سهم "أمريكانا" بنسبة 6.81%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 6.52%، وتراجع 105 سهمًا على رأسها سهم "سينومي ريتيل" بنسبة 5.67%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 3.77%، ثم سهم "الآمار" بنسبة 2.73%، فيما تصدر سهم "سينومي ريتيل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 261 مليون سعودي.
بورصة البحرين
صعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.14% رابحًا 2.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1939.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.5 مليون سهم بقيمة 583.1 ألف دينار بحريني.
ارتفع ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة نمو 39.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.44%.
كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 8.98% مدفوعًا بصعود سهمي بنك السلام، وبيت التمويل الكويتي بنسبة 6.86%، 1.43%، على التوالي، فيما تراجع سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.47%.
بورصة الكويت
كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% رابحًا 18.18 نقطة ليغلق عند مستوى 7358.09 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% رابحًا 21.70 نقطة ليغلق عند مستوى 8223.17 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% رابحًا 9.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5552.51 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.24% رابحًا 13.93 نقطة ليغلق عند مستوى 5709.23 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 215.4 مليون سهم بقيمة 47.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9599 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.10%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاعات البنوك، والخدمات المالية، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.3%، 0.27%، 0.22%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الاتصالات، والعقار بنسبة 0.17%، 0.14%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات التكنولوجيا، والتأمين، والصناعة بنسبة 4.96%، 0.35%، 0.16%، على التوالي.