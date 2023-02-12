شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقود صعود بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 0.25%، رابحًا 18.18 نقطة ليغلق عند مستوى 7358.09 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.07% رابحًا 7.28 نقطة ليغلق عند مستوى 10419.44 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.88% رابحًا 170.01 نقطة ليغلق عند مستوى 19536.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.6 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها إنتاج الأغذية بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.66%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.42%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.21%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.77%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.1%.

وقفز 95 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجوف" بنسبة 8.85%، ثم سهم "أمريكانا" بنسبة 6.81%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 6.52%، وتراجع 105 سهمًا على رأسها سهم "سينومي ريتيل" بنسبة 5.67%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 3.77%، ثم سهم "الآمار" بنسبة 2.73%، فيما تصدر سهم "سينومي ريتيل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 261 مليون سعودي.

بورصة البحرين

صعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.14% رابحًا 2.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1939.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.5 مليون سهم بقيمة 583.1 ألف دينار بحريني.

ارتفع ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة نمو 39.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.44%.

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 8.98% مدفوعًا بصعود سهمي بنك السلام، وبيت التمويل الكويتي بنسبة 6.86%، 1.43%، على التوالي، فيما تراجع سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.47%.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% رابحًا 18.18 نقطة ليغلق عند مستوى 7358.09 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% رابحًا 21.70 نقطة ليغلق عند مستوى 8223.17 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% رابحًا 9.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5552.51 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.24% رابحًا 13.93 نقطة ليغلق عند مستوى 5709.23 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 215.4 مليون سهم بقيمة 47.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9599 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.10%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاعات البنوك، والخدمات المالية، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.3%، 0.27%، 0.22%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الاتصالات، والعقار بنسبة 0.17%، 0.14%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات التكنولوجيا، والتأمين، والصناعة بنسبة 4.96%، 0.35%، 0.16%، على التوالي.