شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يناقش جهود التحول في الطاقة والاستفادة من الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، دورا زومبوري نائب وزير الدولة المجرية لأمن الطاقة، وذلك على على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( إيجبس 2023).

واستعرض اللقاء مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين مصر والمجر للتعاون فى مجال الطاقة، والعمل على تحديثها.

واستعرض الوزير عدداً من جهود التحول الطاقى فى مصر ومستجدات الاستفادة من الهيدروجين الأخضر ودور الغاز الطبيعى فى تحقيق الانتقال الطاقى.

وأوضحت دورا أنها سعيدة بمشاركتها فى المؤتمر ووجودها كمتحدثة فى إحدى جلساته، وتقدير بلادها لاعتماد الغاز الطبيعى كوقود انتقال ودعمها لجهود مشروع مصر مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز ، ومساهمتها فى تغطية جانب من احتياجات السوق الأوروبى من الغاز الطبيعى.