شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى يقود هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والمصرية للاتصالات، وبنك كريدي أجريكول مصر، وابن سينا فارما، والنساجون الشرقيون للسجاد، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 17470 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2889 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 20525 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 7187 نقطة.

وفيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 2907 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 4398 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: ركاز القابضة للاستثمارات المالية، وشركة النصر للأعمال المدنية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي النساجون الشرقيون للسجاد، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه 759.9 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد مليون سهم، 235 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة رواد السياحة-رواد 1500 سهم، وباع مساهم رئيسي بنفس الشركة 443 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وجدوى للتنمية الصناعية، 102 ألف سهم، 10 أسهم، 92 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 133 ألف سهم، 1050 سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 297.7 ألف سهم.

وفي نفس السياق، قال بنك قناة السويس، إن البنك بصدد السير في إجراءات زيادة رأس المال، وذلك تنفيذًا لمتطلبات قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2022، والذي رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للبنك إلى 5 مليارات جنيه، وقام البنك بالفعل برفع رأس ماله المصدر والمدفوع إلى 3.6 مليار جنيه عم طريق توزيع أسهم مجانية.

وفي سياق آخر قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، إن جاري استيفاء متطلبات المستشارين المالي والقانوني لعملية الاستحواذ على الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته-إيثيدكو، للقيام بإعداد التقرير النهائي لكافة الأطراف، ولم ينتهي المستشار المالي من إعداد التقرير المالي النهائي الذي يحدد تفاصيل عملية الاستحواذ.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، حقق مصرف أبو ظبي الإسلامي، إيرادات بلغت 6.089 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.761 مليار جنيه بنسبة نمو 41%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.19 مليار جنيه مقابل 1.451 مليار جنيه بزيادة قدرها 739 مليون جنيه بنسبة نمو 51% مقارنة بنفس السنة المالية لعام 2021.

حقق بنك كريدي أجريكول مصر، إيرادات فوائد بلغت 6.33 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 5.2 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في عام 2021 بنسبة نمو 21.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.4 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 50.25%.