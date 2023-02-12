شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا يلتقى كل من وزير النفط اليمنى ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء على دعم التعاون بين البلدين فى مختلف أنشطة البترول والغاز والتعدين ، وان هذا يتطلب وجود برنامج عمل لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين العام الماضى.

واشار الشماسي إلى ان المساهمة فى تطوير الاتفاقيات البترولية فى اليمن احد المجالات المهمة التى تتطلبها صناعة البترول والغاز هناك، وان هناك رغبة قوية فى تواجد الشركات المصرية العاملة فى مجالات المشروعات والخدمات باليمن خاصة ان شركة بتروجت لها تجربة ناجحة ومتميزة، مضيفا ان اليمن تمتلك موقعا استراتيجيا من الممكن العمل على استغلاله فى تخزين الخام والمنتجات البترولية وإقامة مصافى التكرير، مبديا كذلك رغبة بلاده فى الاستفادة من خبرات مصر فى مجالات الغاز الطبيعى وخاصة الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للسيارات وكذلك التعاون فى مجال المعادن.

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

كما استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية وذلك علي علي هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( إيجبس 2023). واستعرض الوزيران خلال اللقاء، التعاون القائم بين البلدين فى الأنشطة البترولية وسبل النهوض به من أجل تعزيز استفادة الجانب الفلسطيني من موارده البترولية ، كما استعرضا نشاط منتدى دول غاز شرق المتوسط والذى يجمع البلدين فى عضويته. حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونائبه للعمليات والشبكات المهندس ياسين محمد والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى.







