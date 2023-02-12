شكرا لقرائتكم خبر عن الشبكات الاذاعية تحقق عدد ساعات بث 189.8ألف ساعة عام 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الأحد، بياناً صحفياً لليوم العالمي للإذاعة الذي يُحتفل به يوم 13 فبراير من كل عام و الذى أقرته منظمة اليونـسكو ورغم التطور التكنولوجي الحادث والتأثر بشاشات الهواتف والسوشيال ميديا إلا أن ذلك لم يؤثر على حضور الإذاعة، فهي الوسيلة التي يمكننا أن نتابعها وقتما نريد لما لها من خصوصية فلا يمكن أن تنافسها وسيلة اخرى لقربها الكبير من جمهورها وهي رفيقة درب كل الشعوب على كافه مستواياتهم الثقافية والاجتماعية ولاتزال تكتسب الاذاعة أهمية خاصة ومكانة كبيرة يحتفظ بها منذ بداية بثها، فعلى مر العصور ستظل هى الأكثر استخدامًا على الصعيد المحلى و العالمي وسيظل الارتباط بالإذاعة قويًا ولا يتراجع.

وقال البيان أن مليار و41 مليون مستمع للإذاعة حول العالم خلال عام 2022 مقابل 3 مليار و17 مليون مستمع عام 2021 بزيادة قدرها حوالي24 مليون مستمع، وبنسبة ارتفاع قدرها 0.8%.، وساعة ودقيقة متوسط ما يقضيه مستخدمي الإنترنت بالعالم من وقت في الاستماع للإذاعة يومياً خلال عام 2022، و371 ساعة و5 دقائق متوسط ما يقضيه مستخدمي الإنترنت بالعالم من وقت في الاستماع للإذاعة خلال عام 2022.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية للهيئة الوطنية للإعلام بلغ عدد الشبكات الاذاعية* 10 شبكات بإجمالي عدد ساعات بث مسموع 189.8 ألف ساعة عام 2021/2022، واحتلت الشبكة الإقليمية النصيب الأكبر بعدد ساعات ارسال 66445 ساعة من أجمالي ساعات البث الإذاعي بنسبة 36.70٪ بمتوسط يومي 182.2 ساعة يليها شبكة الاذاعات الاجنبية الموجهة حيث بلغت 22265 ساعة بنسبة 12.30٪ بمتوسط يومي 61 ساعة 2021/2022.

واحتل المجال الترفيهي النصيب الأكبر من أجمالي عدد ساعات البث الإذاعي حيث بلغ 42537 ساعة بنسبة 23.49٪بمتوسط يومي 116.32 ساعة , يليها المجال الثقافي حيث بلغ 32291 ساعة بنسبة 17.84٪ بمتــوســط يـومــي 88.28 ساعة , يليها ساعات بث المجال الدينى 28261 بنسبة 15.61٪ من إجمالي ساعات البث المسموع بمتوسط 77.26 ساعة يوميا عام 2021/2022.

وبلغ عـدد ساعات البث لإذاعة شبكة البرنامج العام 8760 سـاعة خلال عام 2021/2022، وبلغ عـدد ساعات البـث لإذاعة شبكة الشرق الاوسط 8760 سـاعة خلال عام 2021/2022.

بلغ متوسط ساعات البث اليومي لقطاع الإذاعة 496.2 ساعــة خــلال عــام 2021/2022، وبلغ متــوسط عــدد ســاعات البث لشبكة صوت العرب 39ساعة / يوم خلال عام 2021/2022