شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يبحث مع ممثلى الاتحاد الأوروبى تعزيز التعاون بقطاع مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إسماعيل يؤكد أهمية تنمية المهارات الفنية.. ومواصلة بناء قدرات العاملين بقطاع المياه والصرف خلال الفترة المقبلة
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى إمكانية المساهمة فى أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تمويل الوصلات المنزلية، مما يسهم فى تقليل الأعباء عن الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، بجانب دعم وتدريب الشركات الصغيرة كمقاول مبتدئ، على نظم إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف لتخفيف أعباء شركات المياه والصرف، وإيجاد كوادر متميزة فى مجال تشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف.
وأكد ممثلو الاتحاد الأوروبي أهمية عقد حلقات نقاشية، وحوار رفيع المستوي، لتعظيم الاستفادة من دعم الاتحاد الأوروبي فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، حديثه بأهمية التركيز على تنمية المهارات الفنية، ومواصلة بناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ضرورة وضع قضية التغير المناخي، وتحليل المخاطر والتحديات الناتجة عنها، على رأس أجندة أولويات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف، فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف.