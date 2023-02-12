شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول ويجب أن يبادر به والان مع تفاصيل الخبر
- تقديم كافة الاقرارات الضريبية إلكترونيًا يسهل على الممول تقديم إقراره الضريبي على مدار 24 ساعة مما يوفر للممول الوقت والجهد والتكلفة
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن تقديم الإقرار الضريبى هو حماية للممول من العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها في حالة التأخر عن تقديم الإقرار في ميعاده القانوني أو عدم تقديمه والتي تبلغ في حدها الأدنى 3000 جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه وذلك وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح مختار توفيق أن ممولى كل من مركز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومركز كبار 2 بالسادس من أكتوبر، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري، وممولي المأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع، سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg مشيرا إلى استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية https://eservice.incometax.gov.eg/etax
وقال إن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني
[email protected] ، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .