الذهب ينخفض 15 جنيها مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد، بنحو 15 جنيها، مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1140 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 1466 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1710 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1954 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 13680 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.