تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 12-2-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك على مستوى الجمهورية.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.45 جنيه للشراء، و 30.55 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه، 30.35 جنيه للشراء، و 30.45 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.45 جنيه للشراء، مقابل 30.55 للبيع.

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.35 جنيه للشراء، و 30.45 للبيع.

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.45 جنيه للشراء، و 30.55 للبيع.

وقدّر بنك بلوم مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.45 جنيه للشراء، و 30.55 للبيع.

وفي بنك البركة، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.45 جنيه للشراء، و 30.55 للبيع.

أما سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، حقق مستوى صرف عند: 30.45 جنيه للشراء، و 30.55 للبيع.

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي،إلى 30.50 جنيه للشراء، و 30.55 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، 30.45 جنيه للشراء، مقابل 30.55 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.45 جنيه للشراء، و 30.55 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، 30.45 جنيه للشراء، مقابل 30.55 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري إلى 30.45 جنيه للشراء، و 30.55 للبيع.