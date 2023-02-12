شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: يجب ضخ استثمارات جديدة للبحث بالتوازى مع استثمارات استدامة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( إيجبس 2023) بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جلسة نقاشية بعنوان ( التعاون في الطاقة والمناخ) بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبرنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليم وجون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة اباتشي الامريكية وجوزيف ماكمونيجل امين عام منتدي الطاقة الدولي.

وقال المهندس طارق الملا إن الفترة الماضية كانت مليئة بالتحديات بداية من كوفيد وتباطؤ الأسواق والأزمة الروسية الاوكرانية، ولاشك أن هذه الاحداث كانت كاشفة لقلة الاستثمارات التي شهدناها تزامنا مع التحول الطاقى، وهو ما أثر علي امدادات الطاقة وبالتالي كان علينا مواجهة هذه الازمات خاصة قلة الاستثمارات.

وأضاف الملا أن تلك التحديات أوضحت اهمية التعاون الدولي بين الحكومات لسد الفجوة في مجال الطاقة.

وأكد الملا علي أهمية ضخ استثمارات جديدة في مجالي البحث والاستكشاف بالتوازي مع الاستثمارات في استدامة الطاقة، وهو ما ظهر جليا من خلال مؤتمر المناخ Cop27 الذي استضافته مصر والذي كان منصة حوار بين الدول الغنية والنامية وخاصة دول القارة الأفريقية ، وانعكس ذلك علي توصيات المؤتمر بانشاء صندوق الخسائر والاضرار ( التعويضات) ليصبح امرا واقعا.

وشدد علي أن حلول تخفيف اثار التغير المناخي لابد ان تسير بالتوازي بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية مع الاستمرار بالمرحلة الانتقالية التي يمثل الغاز فيها عنصرا اساسيا جنبا الي جنب مع الوقود منخفض الكربون مع استخدام الوقود الأحفورى منخفض الكربون من خلال اتباع التكنولوجيات والوسائل الحديثة، وقد تمكنا خلال مؤتمر المناخ من وضع خارطة طريق صحيحة في هذا المجال.

ومن جانبه اشار برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليم ان العالم يحتاج لمرحلة التحول الطاقى موضحا اهمية تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي، مؤكدا التزام الشركة بالقيام بذلك في مصر من خلال كل الموارد التي تزخر بها، لافتا إلي أن بريتش بتروليم تحتفل بمرور 60 عاما علي عملها في مصر.

ومن جانبه قال جون كريستمان رئيس شركة اباتشي انه من المتوقع ان يشهد الطلب العالمي علي الطاقة زيادة الفترة المقبلة، موضحا ان اباتشي لها استثمارات كبيرة في مصر حيث تعمل بناءا على رؤية واضحة يتبناها الرئيس السيسي والمهندس طارق الملا من اجل تطوير صناعة البترول في مصر.

وأوضح أن الطلب علي الطاقة حاليا فاق عن فترة مابعد جائحة كوفيد لذلك نشأت فجوة بين العرض والطلب، لافتا إلي أن أمين عام اوبك اثار قضية هامة وهي اننا لا نمتلك استثمارات كافية في البحث والاستكشاف وهو مانتج عنه اسعار الطاقة المرتفعة.

وأكد أن إدارة عملية انتقال الطاقة تعد أمرا هاما خاصة في ظل نمو الطلب المتزايد، حيث لابد من العمل علي تلبية إحتياجات الدول المستهلكة بالتوازي مع خفض الانبعاثات و مكافحة التغير المناخي.