غرفة الحبوب: التوسع فى زراعة فول الصويا لـ500 ألف فدان يقلل فجوة الاستيراد

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وأشار عبد الغفار السلامونى إلى أن المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية زاد من السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لـ3.4 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر.
كما تستهدف وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل اجمالى السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى 4 ملايين طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، لافتا إلى أن مخزون القمح حاليا يتجاوز 4.5 أشهر بجانب الاستعداد لموسم حصاد القمح المحلى والذى سيبدأ اعتبارا من منتصف شهر أبريل المقبل حيث سيعزز المخزون الاستراتيجي خاصة بعد زيادة سعر القمح الى 1250 جنيه للأردب