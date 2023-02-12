شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الطاقة الدولى: العالم سيواجه تقلبات وارتفاع كبير فى أسعار النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جوزيف ماكمونجل الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، إن هناك حاجة للاستمارات في قطاع الطاقة يصل إلى اكثر من 644 مليار دولار أى بمعدل 4.6 مليار دولار حتى 2030، متوقعا أن يواجه العالم تقلبات وارتفاع كبير في الأسعار.

أضاف الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي خلال كلمته بمعرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023" بحضور الرئيس السيسي، منظمة تجمع الأوبك ومنتدي الطاقة ومصر من الشركاء الرئيسين ، والأسواق الآن ترسل لنا الإشارة والبيانات التي نتلقاها من صندوق النقد الدولى، والتي توضح أن الطلب عاد الى مستويات ما قبل جائحة كورونا، ومعظم الأفراد يظنون أن الفجوة بين العرض والطلب بسبب "أوبك" ولكن يشغلنا كثيرا الإمدادات من غير دول الأوبك حيث أنها لا تحصل على الاستثمارات الكافية".