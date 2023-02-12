شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى المالية العامة فى دبى بمشاركة محافظ البنك المركزى ووزير المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق صباح اليوم الأحد، المنتدى السابع للمالية العامة بالدول العربية، فى دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

ويتطرق المنتدى إلى التحديات الاقتصادية بالمنطقة العربية فى ظل القضايا البيئية والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وتطرح مصر خلال المنتدى رؤيتها للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية خاصة فى مجال التمويل، بما يُسهم فى الحد من الآثار السلبية المعقدة التى تشابكت فيها تداعيات جائحة «كورونا»، والحرب بأوروبا، إضافة إلى ما تفرضه التغيرات المناخية من تحديات أخرى.

ويعرض الوزير، استراتيجية إدارة المالية العامة المصرية فى ظل التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها، وفرص تعزيز الإيرادات الداخلية وجهود الدولة فى تنفيذ الإصلاحات والتدابير اللازمة لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى.

ويشارك وزير المالية فى جلسة رفيعة المستوى حول تمويل المناخ ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التى تبدأ أعمالها بعد غد الإثنين فى دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويعقد الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه بالدول الشقيقة، ويلتقى أيضًا مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتور عبد الرحمن الحميدى رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى.

منتدى المالية العامة بقمة الحكومات فى دبى

جانب من منتدى المالية العامة بقمة الحكومات فى دبى

أحمد يعقوب مع محافظ البنك المركزى