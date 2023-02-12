شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم تسجل 66 جنيها للكيلو والبيض 102 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن استقرار في السوق المحلي للمستهلك وسوق الجملة والمزارع، وسجلت أسعار الدواجن في الجملة نحو 66 جنيهًا تسليم أرض المزرعة فى تعاملات اليوم الأحد، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق ما بين 80 و 85 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

وبلغ سعر الفراخ البيضاء 66 جنيهًا، سعر الساسو 76 جنيهًا، والكتكوت الساسو 16 جنيه وأمهات بيضاء 60 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض 17 إلى 18 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 101 جنيها لسعر الأبيض فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 114 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 102 جنيها للكرتونة.