شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب اختيار مصر للأسمنت المسلح كأول شركة مقاولات عامة تدرج فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت الحكومة مؤخرا شركة مصر لأعمال الاسمنت المسلح، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، كأول شركة مقاولات عامة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ ليتم إدراجها في البورصة المصرية، من بين العديد من الشركات الجاذبة والرابحة في الوقت نفسه.. تعرف على أسباب هذا الاختيار.

1 – شهدت الشركة بقيادة المهندس نشأت مرسى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب قصة نجاح كبيرة حيث تحولت الى الربحية والى تحقيق معدلات إنتاجية عالية.

2 – اختير اسم الشركة من السد العالى والذى ساهمت الشركة في تشييده مع شركات أخرى .

3 – حققت الشركة قبل اختيارها في البورصة أرباح بلغت نحو 230 مليون جنيه .

4 – للشركة تاريخ كبير فى مجال المقاولات منذ اربعينيات القرن الماضى، ونفذت مشروعات كبرى داخل مصر منها مصانع غزل المحلة وفندق سميراميس.

5 - تأسست مصر لأعمال الأسمنت المسلح عام 1938 على يد طلعت حرب ونفذت مشروعات فى كل من السعودية والإمارات وليبيا والسودان وإثيوبيا وجيبوتى وعمان والعراق والكويت.

6 – نجحت الشركة رغم ضم شركتى رولان والقاهرة للمقاولات، فيها وكانت متعثرة من قبل .

7 - تنفذ شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، بقيادة المهندس نشأت مرسى ،مشروعات متنوعة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنحو 3 مليارات جنيه فى العديد من المحافظات.