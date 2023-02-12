شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 7.3% ارتفاعا فى قيمة واردات مصر خلال الـ11 شهرا الأولى من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم الواردات المصرية خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، والتي ارتفعت قيمتها من مختلف دول العالم، لتصل إلى 86.6 مليار دولار، مقابل 80.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 5.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 7.3%.

ويعرض جهاز الإحصاء ترتيب أعلى 10 سلع استوردتها مصر خلال تلك الفترة وفقا لما يلي :

1. منتجات البترول بقيمة 6.6 مليار دولار.

2. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.8 مليار دولار.

3. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.4 مليار دولار.

4. البترول الخام بقيمة 4.3 مليار دولار.

5. قمح بقيمة 3.9 مليار دولار.

6. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3.6 مليار دولار.

7. أدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 3.4 مليار دولار.

8. ذرة بقيمة 2.7 مليار دولار.

9. فول صويا بقيمة 2.6 مليار دولار.

10. سيارات ركوب بقيمة 1.7 مليار دولار.

وتستحوذ هذه السلع على 44% من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 38.1 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022.