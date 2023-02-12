شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 7.3% ارتفاعا فى قيمة واردات مصر خلال الـ11 شهرا الأولى من 2022 والان مع تفاصيل الخبر
ويعرض جهاز الإحصاء ترتيب أعلى 10 سلع استوردتها مصر خلال تلك الفترة وفقا لما يلي :
1. منتجات البترول بقيمة 6.6 مليار دولار.
2. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.8 مليار دولار.
3. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.4 مليار دولار.
4. البترول الخام بقيمة 4.3 مليار دولار.
5. قمح بقيمة 3.9 مليار دولار.
6. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3.6 مليار دولار.
7. أدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 3.4 مليار دولار.
8. ذرة بقيمة 2.7 مليار دولار.
9. فول صويا بقيمة 2.6 مليار دولار.
10. سيارات ركوب بقيمة 1.7 مليار دولار.
وتستحوذ هذه السلع على 44% من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 38.1 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022.