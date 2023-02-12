شكرا لقرائتكم خبر عن النيل تطلق " تايكون تاور" أعلي فندق في إفريقيا بنظم استثمارية جديدة لاول مرة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النيل تطلق " تايكون تاور" أعلي فندق في إفريقيا بنظم استثمارية جديدة لاول مرة في مصر.

أعلنت شركة النيل العقارية، الشركة المتخصصة في تطوير ناطحات السحاب ، عن إطلاق البرج الفندقي الذي طال إنتظاره " تايكون تاور" أعلي فندق في إفريقيا . والذي يشكل أيقونة جديدة في المشهد العقاري في مصر, يضم البرج المؤلف من 50 طابقاً وحدات سكنية فندقية فاخرة وسيشكل جزءاً من مشروع "نايل بيزنس سيتي" الذي يتمتع بموقع ذهبي و مركزي على النهر الاخضر مباشرة و محور بن زايد الشمالي ، مع إطلالة فريده علي معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء الإعلان عن إطلاق أطول فندق في إفريقيا " تايكون تاور" خلال حدث ضخم أقيم في أحد الفنادق الشهيرة وتضمن حضور أكثر من 2000 شخص من شركات التسويق العقاري الذين حرصوا علي التواجد ليشهدوا ميلاد المنتج العقاري الاكثر تميزاً و إنفراداً من شركة النيل, حيث حاز المشروع على إعجاب جميع الحضور بعد أن شاهدوا مستقبل الرفاهية والإستثمار الآمن في أن واحد في منتج عقاري فريد والذي مهد لحقبة جديدة من الاستثمار الاَمن الذي سيكون في متناول أغلب شرائح العملاء و المستثمرين.

وقال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري: يُعَد إطلاق "تايكون تاور" كجزء من المشروع الاستثنائي "نايل بيزنس سيتي" حدثاً طال إنتظاره، إذ أعرب المستثمرون وأفراد المجتمع المحلي عن إهتمامهم بشراء وحدات سكنية فندقية عند إطلاق المشروع في البداية وأن إطلاق المشروع اليوم جاء بعد دراسة مكثفه إستمرت أكثر من 13 شهراً . ويحتل المشروع موقعاً إستراتيجياً و إستثنائياً في واحدة من أكثر المواقع أهميةً و قرباً من معالم العاصمة الإدارية الجديدة ،

وأضاف: "حرصنا علي تقديم نموذج عمل و نموذج بيعي مبتكر بعد دراسة تفصيلية تتماشي مع التغيرات الإقتصادية الحالية , وإتاحة فرص إستثمارية اَمنه لأغلب شرائح العملاء في هذا الايقونة المعمارية الفريدة ,حيث سيتمكن عملائنا من الاستثمار في أعلي فندق في إفريقيا ابتداء من 2 مليون و 400 الف جنيهاً فقط!

وتابع "طاهر": إن إطلاق أعلي فندق في إفريقيا فخر لجميع المصرين لأنه سيشكل عامل جذب إستثماري و سياحي أساسي ومصدر للعملة الخارجيه, وأن الدافع وراء هذا المشروع هو الغيرة التي يشعر بها أغلبنا من عدم تواجد هذا الفن العمراني الحديث الذي يضيف للمدن رونق و جمال و يعد مصدر دخل اساسي للدول المتقدمة و التي تشكل عامل جذب استثماري و سياحي كبير سواء كانت سياحة ترفيهية او سياحة الاعمال التي تعد مصدر كبير لدخول العمله الاجنبيه للدول.

وطموحنا في وجود هذا الحجم من الاستثمارعلي أرض مصرنا الحبيبة, لذلك شعرنا بالمسئولية الشديدة و حملنا علي عاتقنا رد الجميل للدولة المصرية و الشعب المصري الذي أتاحت أن يتواجد مدن عالميه علي أرض مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة ليكون بها أحدث الفنون الإنشائية و العمرانية التي ستعيد جذب الاستثمارات الخارجية و السياحية بمختلف أنواعها و أهمها السياحة الترفيهية و سياحة الأعمال التي ستزداد بقوة خلال السنوات القادمة في مصر, لذلك عاهدنا أنفسنا علي أن نكون محل ثقة لشركة العاصمة الإدارية التي اتاحت لنا أن نمتلك قطعة الأرض الأميز بمنطقة الداون تاون والعاصمة وهي قطعة ارض مشروع نايل بيزنيس سيتي لثقتها بأننا لن ندخر جهداً لتقديم مشروعات عقارية عالمية ستمثل تحفة معمارية علي ارض مصر و سيكون مقصداً و علامة للزائرين من جميع انحاء العالم.

وعلي الجانب الاَخر قال المهندس " محمود طاهر" الرئيس التنفيذي" لشركة النيل للتطوير العقاري عن إطلاق "تايكون تاور" : أنه منذ اليوم الاول لشركة النيل العقارية ونحن نضع مصلحة العميل واَمان إستثماره العقاري معنا أولاً وذلك من خلال إختيار أفضل المواقع لمشاريعنا والذي يعد من العوامل الأساسية في تحديد العائد علي الإستثمار للعميل وأن عملاء شركة النيل حققوا عائداً ضخماً علي إستثمارهم فاق توقعاتهم منذ تعاقدهم في مشروعاتنا و الأرقام هي خير دليل حيث بدء طرح مشروع نايل بيزنس سيتي بسعر متر 45 الف ج من 12 شهر و الان يتخطي 95 الف جنيه في شهور فقط وذلك بفضل موقعه الايقوني و نخبة الاستشارين المتواجديدن معنا حيث إن شركة النيل هي الاولي التي تستعين بمقاول عام متخصص في بناء ناطحات السحاب بحجم شركة "سياك" و بيت الخبرة الاعرق في مصر و الوطن العربي بيت خبرة "محرم و باخوم" وإستشاري عام المشروع المهندس "عماد الشربيني" الذي أشرف علي عدد كبير من أشهر و أعلي ناطحات السحاب في دبي و السعودية و غيرهم من الاستشاريين المتخصصين في هذا النوع من المباني

وتابع"طاهر" : انه من المتوقع أن يتخطي نجاح العائد علي الإستثمار للعميل في "أعلي فندق في إفريقيا " كل التوقعات حيث إن الإنشاءات في المشروع الأهم في العاصمه الادارية الجديدة تسير علي قدم و ساق سابقةً للجدول الزمني المحدد لإنتهاء المشروع ولا تتوقف علي مدار الاسبوع و الذي سيؤدي الي إرتفاع قيمة البرج سريعاً مع كل خطوة إنشائيه جديدة و بالتالي رفع قيمة إستثمار عملاءنا أسرع و أكثر من توقعاتهم مثل ما حدث في مشروعنا 31 نورث وعلي الحانب الاخر سيتم الاعلان ايضا عن الفندق الذي سيدير البرج قريباً وهو فندق 5 نجوم متواجد في أكثر من 150 دوله حول العالم و سيتواجد لأول مره في إفريقيا ومصر من خلال "تايكون تاور" لنكون بذلك وفرنا جميع عوامل الاستثمار الاَمن للعميل