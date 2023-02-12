شكرا لقرائتكم خبر 6905 وظائف جديدة بالقطاع الصناعي في ديسمبر 72% منها للوافدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل القطاع الصناعي في المملكة خلال ديسمبر 2022 زيادة في عدد الموظفين الجدد بمقدار 6905 موظفين، بلغت حصة السعوديين منها 28% بعدد 1928 موظفا، فيما كانت الحصة الأكبر للوافدين (72%)، حيث وظف القطاع 4977 وافدا، وذلك حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأوضح التقرير أن الوزارة أصدرت 79 ترخيصا صناعيا جديدا خلال ديسمبر، توزعت على 6 أنشطة صناعية، تصدرها نشاط صنع المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ13 ترخيصا، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ11 ترخيصا، ونشاط صنع الأثاث بـ9 تراخيص، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 8 تراخيص، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ونشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ7 تراخيص لكل فئة منها.

وأفاد التقرير، بأن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع 2022 حتى نهاية ديسمبر بلغ 964 ترخيصا، بينما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة، حتى نهاية الشهر نفسه 10,518 مصنعا، بحجم استثمارات بلغ 1,43 تريليون ريال.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لديسمبر بلغ 2,336 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83,54%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 12,66%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 3,80 %، بينما سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 75,95%، ثم المنشآت الأجنبية بنسبة 16,46%، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك، بنسبة 7,59%.

وذكر التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال ديسمبر الماضي بلغت 34 مصنعا، بحجم استثمارات بلغ 390 مليون ريال، تصدرتها المصانع الغذائية بـ9 مصانع، تلتهما مصانع المعادن اللافلزية بـ5 مصانع، ومصانع المطاط واللدائن بـ4 مصانع، ومصانع الورق، ومصانع المعادن المشكلة بـ3 مصانع لكل فئة منها. واستحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة 85,29%، تلتها المصانع الأجنبية بـ 8,82%، ثم المصانع المشتركة بـ 5,88%.

وأبان أن التراخيص الصناعية الجديدة، توزعت على 11 منطقة إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ30 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ17 رخصة، ومنطقة مكة المكرمة بـ11 رخصة، ومنطقة القصيم بـ5 رخص، ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة نجران بـ4 رخص لكل منهما، ومنطقة عسير بـ3 رخص، ومنطقة الجوف برخصتين، ومنطقة تبوك، ومنطقة حائل برخصة واحدة لكل منهما.

أهم المؤشرات الصناعية ديسمبر 2022:

إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء:







ديسمبر 2022:







نوفمبر 2022







ديسمبر 2021



10518 مصنعا10742 مصنعا10293 مصنعا

التغير في عدد العاملين





الإجمالي + 6905



السعوديون 1928



الوافدون 4977



التراخيص الجديدة





79 ترخيصا



2.3 مليار ريال حجم الاستثمار



2383 عاملا مرخصا



مصانع بدأت الإنتاج