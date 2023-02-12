تفاهم بين الصناعة و«ستاندرد تشارترد» لدعم الاستثمارات في التعدين

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ونصت المذكرة على تشجيع القطاع الخاص محليا ودوليا للاستثمار في قطاع التعدين والمعادن، خلال تشجيع شركات التعدين والصناعات المعدنية لاستطلاع الفرص المتاحة وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، إضافة إلى تمكين المعرفة ودعم تطوير مؤتمر التعدين الدولي ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة وخلق الفرص التدريبية والوظيفية ذات المهارات العالية.وركزت المذكرة على تعزيز التعاون بين الطرفين والمبادرة بتقديم الدعم المطلوب والتنسيق لزيادة الاستثمارات في مجالات التعدين والمعادن، بما فيها إنتاج المعادن الخضراء، وتطوير سلاسل القيمة لمواد البطاريات، واستكشاف الموارد المعدنية.
أهداف المذكرة:
- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعدين
- استطلاع الفرص المتاحة وفقا لأنظمة المملكة
- تمكين المعرفة ودعم تطوير مؤتمر التعدين الدولي
- نقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات الخارجية
- خلق الفرص التدريبية والوظيفية النوعية
- تقديم الدعم والتنسيق لزيادة الاستثمارات
- تطوير سلاسل القيمة لمواد البطاريات
- استكشاف الموارد المعدنية
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