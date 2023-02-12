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ويأتي حصول الهيئة العامة للنقل على شهادة الآيزو بعد التدقيق الخارجي من إحدى الجهات المعتمدة، لتحديد مستوى النضج للبرنامج، وضمان استيفاء متطلبات الحصول على الاعتماد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة النقل حصلت على شهادة الآيزو 2019-22301 في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لنظام استمرارية الأعمال، بعد تطوير الإطار العام والمعايير والعمليات الضرورية لتحسين قدرتها على الاستجابة لجميع الحوادث، ومواصلة أنشطتها الحيوية أثناء الأزمات وحالات الطوارئ، وتحديد إطار وعمليات ومعايير مخاطر استمرارية الأعمال وتحليلها ووضع خطط للحد منها، وتدريب ممثلي القطاعات والإدارات العامة لبرنامج استمرارية الأعمال، ورفع مستوى الوعي بأهداف البرنامج وقواعد تنظيمه وتطبيقه لبقية موظفي الهيئة.ويأتي حصول الهيئة العامة للنقل على شهادة الآيزو بعد التدقيق الخارجي من إحدى الجهات المعتمدة، لتحديد مستوى النضج للبرنامج، وضمان استيفاء متطلبات الحصول على الاعتماد.

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