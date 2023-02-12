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ويستعرض اللقاء الذي يستضيف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للامتثال والرقابة التعدينية المهندس أحمد بن محمد فقيه، وعددا من المختصين، دور قطاع التعدين في الإسهام المجتمعي في مجال التنمية المجتمعية، ودعم المرخصين من أصحاب الأعمال كشركاء في التنمية المجتمعية، كما يستعرض إسهام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن ممكنات الصندوق في قطاع التعدين، إضافة إلى مبادرة تطوير قطاع مواد البناء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة تنظم الثلاثاء المقبل، لقاء بعنوان «مساهمة قطاع التعدين في التنمية المجتمعية»، وذلك ضمن الأنشطة التعريفية التي تنظمها الغرفة هذا العام.ويستعرض اللقاء الذي يستضيف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للامتثال والرقابة التعدينية المهندس أحمد بن محمد فقيه، وعددا من المختصين، دور قطاع التعدين في الإسهام المجتمعي في مجال التنمية المجتمعية، ودعم المرخصين من أصحاب الأعمال كشركاء في التنمية المجتمعية، كما يستعرض إسهام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن ممكنات الصندوق في قطاع التعدين، إضافة إلى مبادرة تطوير قطاع مواد البناء.

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