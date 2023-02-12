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ويستهدف المعرض الذي يعد من أكبر المعارض الرائدة في المجال السياحي محليا ودوليا، أكثر من 40 ألف زائر من السياح والمهتمين والمتخصصين في قطاع السياحة ومحبي السفر.ويسعى المعرض إلى إيجاد سبل تعاون عمل جديدة وفريدة من نوعها، تشجع السياحة الداخلية والخارجية، وتعيد التعريف بالسياحة في المملكة، وتربط أعمال السياحة الخارجية مع البلدان المشاركة بمشاريع الاستثمار السياحي الجديدة.
ويتميز المعرض بنسخته الحالية بتركيزه على فتح المجال لتنفيذ الشراكات والعقود بين الجهات المشاركة في المعرض من داخل المملكة وخارجها، خلال عمل لقاءات واجتماعات عن طريق حجز موعد محدد بوقت محدد من خلال موقع المعرض الالكتروني، وتخصيص قاعات اجتماعات مجهزة بالأدوات والأجهزة اللازمة لذلك.
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