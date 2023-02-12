شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 85% من حجم العمالة فى مصر بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الخاص في مصر يضم نسبة كبيرة من قوة العمل، بنسبة 85% من حجم العمالة في مصر، حيث تم البدء في تنفيذ عدد من الحلقات التشاورية من الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني، لاقتراح خطط الإصلاح، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية للاقتصاد، مشيرة إلى أن ما يميز الاقتصاد المصري أنه متنوع.

وأضافت التخطيط فى تقرير لها، أن الدولة تستثمر في قطاعات محددة، حيث لديها حياد تنافسي في المعاملة الواحدة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحة أن الحفاظ على الحياد التنافسي يمثل أساس وثيقة ملكية الدولة.

وأكد التقرير أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، وأشارت السعيد إلى الجهود التي يبذلها صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات وكذلك المشروعات التي يعمل عليها الصندوق حاليًا والتي تركز الفترة الحالية على مجال الطاقة الجديدة والنظيفة والتي تستهدف خلق صناعات وتصديرها لأوروبا.