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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - %33 توفرها القيادة المتزنة للمركبة من استهلاك الوقود، وفق ما أكدته الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى)، مبينة أن القيادة المتهورة للمركبة، على غرار السرعة المفرطة، والتسارع والكبح المفاجئين؛ تؤدي إلى الإسراف في استهلاك الوقود.

واستندت الحملة في ذلك على دراسة حديثة أوصت بـ «القيادة المتزنة»، التي يمكن أن توفر حتى 33% من استهلاك الوقود على الطرق السريعة، و5% دخل المدن، إلى جانب أن «القيادة المتزنة» أكثر أمانا للسائق والركاب ومستخدمي الطريق عموما.

وأشارت الحملة إلى سلبية إفراط السائق بالضغط على بدالة الوقود باستمرار، لأن المحرك يستهلك في كل مرة يضغط السائق على البدالة كمية كبيرة من الوقود، لتوفير السرعة المطلوبة، في حين أنه إذا تبع ذلك استخدام مفرط للمكابح فإن كل الوقود المستخدم لتسارع المركبة يذهب سدى.