شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "هيرميس" تنفذ تداولات بمليارى جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.1%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.4%.

وحلت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.028 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.7%، وفى المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 958.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.2%.

وجاء في المركز السادس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 883.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.7%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 792.6 مليون جنيه بنسبة 5.2%، وحل في المركز الثامن شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 768.8 مليون جنيه بنسبة 5%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 714.3 مليون جنيه، 645.6 مليون جنيه، بنسبة 4.6%، 4.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.35% ليغلق عند مستوى 17613.78 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2879.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنحو 2.47% ليغلق عند مستوى 4365.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.23% ليغلق عند مستوى 20548.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3415.43 نقطة.