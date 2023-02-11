شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "هيرميس" تنفذ تداولات بمليارى جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وحلت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.028 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.7%، وفى المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 958.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.2%.
وجاء في المركز السادس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 883.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.7%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 792.6 مليون جنيه بنسبة 5.2%، وحل في المركز الثامن شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 768.8 مليون جنيه بنسبة 5%.
وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 714.3 مليون جنيه، 645.6 مليون جنيه، بنسبة 4.6%، 4.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.35% ليغلق عند مستوى 17613.78 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2879.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنحو 2.47% ليغلق عند مستوى 4365.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.23% ليغلق عند مستوى 20548.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3415.43 نقطة.