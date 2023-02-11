شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للحوكمة ينظم ورشة عمل حول الحوكمة وتطبيقاتها بالتعاون مع البريد للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الحوكمة تعد أداة مسرعة لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، فالحوكمة عملية مستمرة للوصول إلى الأهداف المرجوة، مشيرة إلى أن الحوكمة تضمن كفاءة وفعالية المؤسسات والحد من الفساد وضمان تنمية اقتصادية مستدامة.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف أن الحوكمة مبنية على أسس الشفافية، والمسائلة، والاستجابة للمواطنين، والأساسات ذات الكفاءة والفعالية، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص، وتطبيق القانون، والمساواة في النوع الاجتماعي، لافتة إلى للحوكمة أنواع تشمل، الحوكمة السياسية والبيئية والحوكمة العامة وحوكمة الشركات، وأنه يتم حاليًا النظر إلى الحوكمة من المنظور القطاعي، كحوكمة القطاع الصحي وحوكمة المؤسسات التعليمية، حيث الاستناد إلى كيفية تطبيق الأسس والمفاهيم الرئيسية لها.

من جانبه أكد الدكتور محمد طارق يوسف، رئيس مجلس إدارة شركه البريد للاستثمار حرص الشركة على تطبيق قواعد الحوكمة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الشركة وخطة إعادة الهيكلة، لافتًا إلى توقيع الشركة بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للحوكمة لتطوير نظم الرقابة الداخلية سواء لشركة البريد للاستثمار أو شركاتها التابعة، وقد بدأت الشركة بالفعل منذ أكثر من عام السير في خطى ثابتة لتطوير نظم الرقابة الداخلية سواء من حيث تطبيق الحوكمة أو تقوية نظم المراجعة الداخلية وإدارة المخاطروغيرها.

كما أكد أحمد عبد الله، الرئيس التنفيذى لشركة البريد للاستثمار الحرص على تطوير أداء الشركات التابعة، مشيرًا إلى القيام بدعوة الإدارات التنفيذية وممثلي الشركة بمجالس إدارات الشركات المستثمر بها، لحضور ورش العمل والمناقشات المثمرة حول حوكمة الشركات مع أفضل المتخصصين في مجال الحوكمة، والاستفادة قدرالإمكان عن طريق مشاركة الخبرات بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة عاليا سليمان، عضو مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الهدف من ورشة العمل يتمثل في التعرف على مفهوم الحوكمة وأهميتها، وتحديد الأطراف المعنية بالحوكمة، واستعراض العائد من تطبيق الحوكمة، فضلًا عن استعراض دور مجلس الإدارة ومهامه وتشكيله، وتحديد العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وأشارت الدكتورة دينا طلعت، مدير وحدة المسار الوظيفي بالمعهد إلى أن تعاون المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مع شركة البريد للاستثمار يأتي في إطار دور المعهد الاستشاري في دعم الحوكمة من أجل التنمية المستدامة في كافة القطاعات، مشيرة إلى حرص المعهد على تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في كل قطاعات الدولة.