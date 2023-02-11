شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القطع الأثرية المختارة لتكون المميزة لشهر فبراير بالمتاحف والان مع تفاصيل الخبر
متحف الفن الإسلامي:
يعرض الحلية الشريفة والتي ترجع للعصر العثماني القرن 13هـ/19م.
المتحف القبطي:
يعرض صندوقا خشبيا، ملون باللون الأخضر الزيتوني، لحفظ التوراة، محلى برقائق من الفضة المزخرفة بزخارف نباتية، وكتابات باللغة العبرية يعلوها تاج وأسفلها شجرة الحياة.
متحف شرم الشيخ:
يعرض تمثالا من العصر الروماني للآلهة إيزيس أفروديت على رأسها إكليل نباتي يعلوه تاجها المميز وتمسك بيدها اليسرى إناء كبيرا وفي اليمنى قرن الخيرات.
متحف المجوهرات الملكية:
يعرض جراب مصحف مصنوع من الذهب على شكل كتاب، من مقتنيات أسرة محمد علي.
متحف ركن فاروق بحلوان:
يعرض علبة سجائر من الفضة، على شكل معبد يعلوها شكل التاج الملكي وعلم مصر قديما ذو اللون الأخضر والهلال والثلاث نجوم.
متحف الشرطة القومي بالقلعة:
يعرض صنجة (كفة وزن العملة) مستديرة الشكل، من الزجاج الأخضر الشفاف، تحتوي على كتابات بالخط الكوفي.
متحف قصر محمد علي بالمنيل:
يعرض صندوقا من الخشب المطعم بالصدف، عليه زخارف لقبة الصخرة ومقامي النبي داود والنبي يونس والحرم الإبراهيمي.
متحف المركبات الملكية بالقاهرة:
يعرض كسوة الكعبة من الحرير المصبوغ باللون الأسود والمحلى بأسلاك من الذهب والفضة، وعليه نقش لآيات من القرآن الكريم بطريقه «الجاكارد».
متحف جاير آندرسون:
يعرض لوحة من الخشب عليها كتابات وزخارف ملونة يتوسطها كلمة "محمد" وأسفلها ” أنك لعلى خلق عظيم".
متحف مطار القاهرة الدولي 2:
يعرض دلاية على شكل المصحف الشريف من المعدن من عصر أسرة محمد على.
متحف مطار القاهرة الدولي 3:
يعرض صليبا من برونز، على عمود أسطواني الشكل. من القرن 18-19م
متحف السويس القومي:
يعرض أيقونة من الخشب للقديس سمعان الخراز جالسًا على كرسي العرش المزين من أعلى بملاك مجنح، وممسكًا بيديه لفافة من الورق.
متحف آثار الإسماعيلية:
يعرض تمثال نصفي من الرخام للمعبود سيرابيس، من العصر اليوناني الروماني.
متحف آثار طنطا:
يعرض لوحة جدارية من الحجر الجيري نقش عليها الثالوث المقدس في مصر القديمة (اوزوريس وايزيس وابنهم حورس). وأعلى اللوحة آلهة السماء "نوت" على شكل قرص الشمس المجنح.
متحف الإسكندرية القومي:
يعرض شكل الهلال من البرونز والنحاس بداخله صليب رمزًا للوحدة بين الديانتين المسيحية والإسلامية.
متحف آثار مطروح:
يعرض أيقونة من العصر الروماني المتأخر تصور السيدة العذراء تحمل السيد المسيح متوجاً. يوجد على الزوايا الأربعة للأيقونة أربعة شخصيات من العهد القديم.
متحف تل بسطا:
يعرض تمثالا من البرونز للمعبود حربوقراط، واقفا وعلى رأسه التاج.
متحف الغردقة:
يعرض مشكاة من الزجاج لإضاءة المباني الداخلية العامة كالمدارس والمساجد.
متحف كفر الشيخ:
يعرض مخطوطا يحتوي على الأناجيل الأربعة (متى، مرقس، لوقا، يوحنا).
متحف ملوي:
يعرض مخطوطا من العصر الروماني المتأخر "القرآن الكريم" كُتب بالمداد الأحمر والأسود داخل غلاف من الجلد.
متحف سوهاج القومي:
يعرض لوحة نذرية من الحجر الجيري، نقش عليها قرص الشمس ينشر أشعته، وفي أسفلها مركب وبداخله قرص الشمس.
متحف الأقصر للفن المصري القديم:
يعرض الجزء العلوي من محراب، إطاره مزخرف بزخارف نباتية من العصر القبطي.
متحف التحنيط بالأقصر:
يعرض نموذجا لمركب جنائزي من عصر الدولة الوسطى.
متحف آثار الوادي الجديد:
يعرض لوحة ملونة من الحجر الجيري لحاكم الواحات خنت كا من عصر الدولة القديمة.