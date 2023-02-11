شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط تبحث التعاون مع وزير التجارة العراقي والإعداد للجنة العليا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، في ضوء المباحثات الجارية لانعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، والمقرر انعقادها بالقاهرة، لتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.

وخلال اللقاء استعرض الوزيران مخرجات الدورة الأولى للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي عقدت فى عام 2020 بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وأثمرت عن توقيع 15 وثيقة تعاون مشترك في مختلف المجالات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك م بينها قطاع التعدين والبترول، وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، والموارد المائية والري، والأوراق المالية، وحماية البيئة وغيرها.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة المصرية في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المضي قدمًا في تطوير التعاون مع العراق الشقيق في مختلف المجالات، سواء من خلال التعاون الثنائي أو التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرة إلى أهمية تفعيل كافة مذكرات التفاهم والوثائق التي تم توقيعها بين الحكومتين خلال الدورة الأولى من اللجنة المشتركة لتمثل نقلة في التعاون المشترك ودافعًا نحو مزيد من العمل الذي يعود بالنفع على البلدين.

وأبدت وزيرة التعاون الدولي، تطلعها أن تمثل الدورة الثانية من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، مرحلة جديدة من مراحل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين، إلى جانب مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار العراق.

وأوضحت «المشاط» سعي وزارة التعاون الدولي للعمل بكل جهد لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كافة الجهات لإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من قرارات اللجنة العليا .

وانعقدت في العاصمة العراقية بغداد في أكتوبر 2020، الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وذلك تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن، حيث شهدت التوقيع على 15 وثيقة تعاون بين الجانبين، وتعد هذه الدورة هي الأولى منذ توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية هامة من آليات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية لتنسيق أطر التعاون الدولي مع دولة العراق .

ومن المقرر أن تترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأثير الغريري، وزير التجارة العراقي، الاجتماعات التحضيرية للجنة على المستوى الوزاري.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تتولى الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.