شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 44.9 مليار جنيه لتنفيذ 401 مشروع تنموى فى الاسكندرية بخطة 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية لعام 2022/2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كل محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وأضافت السعيد، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في جميع مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الاسكندرية، أوضحت السعيد، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 401 مشروع، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الاسكندرية بخطة عام 22/2023 تبلغ 44,9 مليار جنيه، بنسبة نمو 72,7% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 22/2023، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى توجيه استثمارات بقيمة 27,4 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 61%، يليه قطاع البترول بقيمة 5,9 مليار جنيه بنسبة 13,1%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 4,3 مليار جنيه بنسبة 9,6% ثم الاسكان 3,1 مليار جنيه بنسبة 6,9%، ثم قطاع التنمية المحلية باستثمارات تبلغ 1,8 مليار جنيه بنسبة 4%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 2,4 مليار جنيه بنسبة 5,4%.

وأوضح التقرير، أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الاسكندرية 9 قرى ، وبلغ عدد المستفيدين 55 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الاسكندرية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 5 نقاط اسعاف، 5 وحدات صحية، 183 فصل دراسي، 10 مدارس، إلى جانب إنشاء 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 3 محطات معالجة، فضلا عن إنشار 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 3 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 3كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 24كم.

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة الاسكندرية في خطة 22/2023 والتي تتمثل في توجيه نحو 2,3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 68 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 148 مشروعًا وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 386 مليون جنيه لرصف الطرق الداخلية، وتوجيه 83 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء.