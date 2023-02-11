شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 11 فبراير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 فبراير 2023، استقرارا ملحوظا بعد ارتفاع بحوالي 10 جنيهات أمس ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم مستوى 1730 جنيها، وسط ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1864 دولارا، وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب عالمياً ومحلياً.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 1483 جنيها.

عيار 21 يسجل 1730 جنيها.

عيار 24 يسجل 1977 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13840 جنيها.





أسعار الذهب عالميًاتغيرت أسعار الذهب بشكل طفيف أمس الجمعة وتتجه نحو الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي، حيث أدت احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إضعاف جاذبية الذهب، وفق تقرير فني لجولد بيليون، حيث كان الذهب يتداول عند 1861 دولار للأوقية وقت كتابة هذا التقرير، وارتفع الدولار بنسبة 0.20% مقابل العملات الأخرى، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية. الدولار القوي يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال توماس باركين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أمس الخميس إن السياسة النقدية المتشددة تعمل على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بشكل لا لبس فيه، مما يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتحرك بشكل أكثر تعمدا مع أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أن ارتفاع الأسعار يضر بجاذبية الذهب التي لا تحمل أي فائدة، وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستويات تتفق مع سوق العمل القوي.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن أن يصل معدل الفائدة المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.153% في يوليو ، من النطاق الحالي البالغ 4.5% إلى 4.75%، وفق جولد بيليون واختلف صانعو السياسة في بنك إنجلترا أمس الخميس حول المكان الذي يجب أن تتجه فيه أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، حيث شدد المحافظ أندرو بايلي على عدم اليقين بشأن التوقعات، بعد أسبوع من إشارة بنك إنجلترا إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون في ذروته.

وعلى الرغم من الهبوط الذهب مرشح للصعود إلى 2000 دولار، ويستمر سوق الذهب في المعاناة دون 1900 دولار للأوقية. ومع ذلك ، على المدى الطويل، لا يزال هناك الكثير من القيمة في مجال المعادن الثمينة، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يرتفع الذهب والفضة حيث يقلل المستثمرون من مخاطر حدوث ركود هذا العام، وفق تحليل جولد بيليون.

وتوقع التحليل الفني لجولد بيليون، أن يستمر الذهب في التألق حتى عام 2023 حيث يتطلع المستثمرون إلى حماية قوتهم الشرائية والتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي المتزايد، ولذلك نرى أسعار الذهب ترتفع إلى 2200 دولار للأوقية خلال 2023، حيث لا يزال التضخم يمثل تهديدا كبيرا للمستهلكين والاقتصاد العالمي، بينما انخفضت أسعار المستهلكين من أعلى مستوياتها في الصيف الماضي

وتابع التقرير ، إن تشديد البنك الفيدرالي قد قلل من المعروض النقدي العالمي الحقيقي، والسيولة في الاقتصاد العالمي، وأن انخفاض المعروض النقدي له في النهاية نفس التأثير على المستهلكين مثل ارتفاع أسعار المستهلكين، ومع تقلص المعروض النقدي، يرتفع سعر السلع، في الوقت ذاته الناس يتمتعون بقوة شرائية أقل مما كانوا عليه قبل عام، وهو ما سيكون عائقا كبيرا على النمو، وذلك بعد إطلاق كميات هائلة من السيولة في عام 2020 استجابة لوباء COVID-19 العالمي ، الأن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تحاول إعادة الجني، وفي هذه العملية ، تخاطر بإحداث ركود جديد.

منذ نهاية عام 2019، ارتفع عرض النقود M2 للاحتياطي الفيدرالي بنسبة 40%؛ في الوقت نفسه ، ارتفع المعروض النقدي للبنك المركزي الأوروبي بنسبة 25%، وترى جولد بيليون أن البنوك المركزية لديها الكثير من السيولة التي تحتاج إلى استعادتها وسيكون الأمر مؤلما، وسوف يقلل الاستهلاك، الذي بدوره سيؤثر على النمو، وهو ما سيدعم أسعار الذهب بشكل كبير.