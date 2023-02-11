الاقتصاد

أسعار الريال السعودى فى مصر بتعاملات اليوم السبت

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القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الريال السعودى اليوم السبت 11-2-2023، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى بنكى الأهلى المصرى ومصر سعر 8.08 جنيه للشراء، و8.11 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 8.11 جنيه للشراء، و8.14 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

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سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

8.11 جنيه للشراء.

 

8.14 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

8.08  جنيه للشراء.

 

8.11  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

8.08 جنيه للشراء.

 

8.11 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

8.08  جنيه للشراء.

 

8.14  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

8.07 جنيه للشراء.

 

8.14 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

8.12 جنيه للشراء.

 

8.14 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

8.07  جنيه للشراء.

 

8.14  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
 

8.08 جنيه للشراء.

 

8.14 جنيه للبيع.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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