شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: تعيين "مصفٍ" جديد لاتحاد العاملين بـ"النصر كوكاكولا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 290 لسنة 2023، بشأن تعيين مصفٍ لاتحاد العاملين المساهمين (تحت التصفية) بشركة النصر لتعبئة الزجاجات كوكاكولا (التصنيع والتعبئة كوكاكولا مصر سابقًا).

ونصت المادة الأولى، من القرار، والذي حصل ”الخليج 365” على نسخة منه على تعيين محمد علي محمد علام مصفيًا لاتحاد العاملين المساهمين بشركة النصر لتعبئة الزجاجات كوكاكولا (التصنيع والتعبئة كوكاكولا مصر-سابقًا) لمدة 6 أشهر نظير أتعاب التصفية وقدرها 10 آلاف جنيه على نفقة الاتحاد بدلًا من المصفي السابق علاء الدين خلف جاد، مع التزامه بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، والقوانين ذات العلاقة وأحكام النظام الأساسي للاتحاد.

ونصت المادة الثانية على المصفي إخطار الممثل القانوني للشركة المنشأ بها الاتحاد بالقرار ونشره في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، وموافاة الهيئة بما اتخذ من إجراءات بشأن التصفية.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 حوالي 52 مليار جنيه مقابل 44.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 16.1%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 24.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 20.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 16.5%.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.