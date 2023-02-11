شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسهم بالبورصة ترتفع بنسبة تجاوزت 15% خلال 5 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 8.35% ليغلق عند مستوى 17613.78 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وربح رأس المال السوقى نحو 53.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.098 تريليون جنيه، بنسبة نمو 5.1%، وصعدت 7 أسهم بنسبة تجاوزت 15% خلال 5 جلسات وهي:

1- مطاحن شرق الدلتا بنسبة 15.69% ليغلق عند مستوى 139.580 جنيه.

2- جي بي أوتو بنسبة 16.16% ليغلق عند مستوى 5.320 جنيه.

3-البنك التجاري الدولي (مصر) بنسبة 16.58% ليغلق عند مستوى 58.990 جنيه.

4- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 17.10% ليغلق عند مستوى 0.808 جنيه.

5- شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 17.65% ليغلق عند مستوى 18.800 جنيه.

6- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بنسبة 22.86% ليغلق عند مستوى 17.900 جنيه.

7- جولدن تكس للأصواف بنسبة 40.43% ليغلق عند مستوى 9.830 جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.