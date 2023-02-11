شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجارى الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 28.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.6 مليار جنيه، يليه سهم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 56.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 524.6 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 31.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 520.1 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 10.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 437.9 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 21.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 390.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بحجم تداول بلغ 21.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 380.2 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 60.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 375.1 مليون جنيه، ثم "النساجون الشرقيون للسجاد"، بحجم تداول 27.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 294.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 121.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 268.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 60.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 206.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.35% ليغلق عند مستوى 17613.78 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2879.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنحو 2.47% ليغلق عند مستوى 4365.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.23% ليغلق عند مستوى 20548.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3415.43 نقطة.