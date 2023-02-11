شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إجراءات حكومية عاجلة لدعم الصناعة والإنتاج الوطنى والان مع تفاصيل الخبر
- مجلس الوزراء قرر منع فرض أية رسوم جديدة تحت أي مُسمّى تؤثر على التكاليف الصناعية.
- إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية بحيث تتحمل الدولة سداد تلك الضريبة بدلا منهم.
- إقرار تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع أو بنظام التملك.
- تسهيل دفع قيمة الأراضى الصناعية بالنسبة للتملك على أقساط.
- تسعير كل الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت.
- تحديد سعر الأراضى وفق تكاليف قيمة المرافق.
- التوسع في إصدار "الرخصة الذهبية" لتسريع منح التراخيص للمصانع.
- إطلاق مبادرة دعم الفائدة على القروض بـ 11% فقط وتقوم الدولة بتحمل النسبة المتبقية.
- إقرار أن يكون المكتب الهندسي والاستشاري الذي يأتي به المُصنع لعمل الرسومات هو الذي سيقر بالتزامه بالاكواد الخاصة بالحماية المدنية والاشتراطات البيئية.
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصبحت هي الجهة التي يتقدم إليها المطور أو صاحب المصنع، وستكون معنية بأخذ جميع الموافقات للجهات الأخرى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل.