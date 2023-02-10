شكرا لقرائتكم خبر عن 7.8 مليار جنيه ضرائب ورسوما محصلة بجمارك السويس خلال يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبد المعطي، عن مشمول11241 شهادة جمركية خلال يناير الماضي، لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الخيوط والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها.

وخلال نفس الفترة قامت الإدارة العامة للترانزيت بالإفراج عن مشمول 546 شهادات وطلبات إرسال و1537 حاوية، وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة خلال شهر يناير الماضي نحو 7.786 مليار جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الشهادات الوارد 2.88 مليار جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 1.757 مليار جنيه.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات والمنافذ الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير على المواطنين.

وخلال شهر يناير 2023 قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس بتصدير مشمول 3073 بیان جمركي تحت نظم المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 8.415 مليار جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها الرمال الطبيعية والعصائر ومستحضرات التجميل وعلف الدواجن وغيرها، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس بمبلغ 8.3 مليون جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى خلال نفس الفترة بحوالي 52.6 مليون جنيه.