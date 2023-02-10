شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها البنوك بنسبة 8.3% والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.4%، ثم قطاعي التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.1%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، فيما تراجعت 3 قطاعات وهي السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 1.4%، 1.1%، 0.8%، على التوالي.
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 53.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.098 تريليون جنيه، بنسبة نمو 5.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 633.9 مليار جنيه إلى 680.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 7.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 194 مليار جنيه إلى 197.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 827.9 مليار جنيه إلى 877.7 مليار جنيه بنسبة نمو 6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%.