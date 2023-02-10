ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، في تعاملات، الجمعة، 10 فبراير 2023، بقيمة 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق 1730 جنيها للجرام.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات أمس ولكنها تظل دون مستوى 1900 دولار، وسجل الذهب مستوى 1885 دولار بارتفاع قدره 0.50% في الوقت ذاته تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس قوة الدولار أمام سلة من ستة عملات رئيسية بنسبة 0.50%، وفي أعقاب الاتجاه الصاعد الضعيف إلى الآن، يمكن ربط قلة الاهتمام بشراء الذهب من قبل المستثمرين بالتعليقات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى البيانات التي تسلط الضوء على مخاوف التضخم من دبلوماسيي الولايات المتحدة.

كان سعر الذهب قد سجل مستوى تاريخي خلال تعاملات الأربعاء 11 يناير 2023، إذ وصل عيار 21 لـ 1950 جنيها.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 3% إلى 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب، بجانب رفع سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الأربعاء، الجمعة، 10 فبراير 2023، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 يسجل 1483 جنيها.

عيار 21 يسجل 1730 جنيها .

عيار 24 يسجل 1977 جنيها.

الجنيه الذهب 13840 جنيها.

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الشهور الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذي اعترفت روسيا باستقلاله مؤخرا وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الأيام الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أي تدخل خارجي فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.