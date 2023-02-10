شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وزاد 21 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 7.50%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.96%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 6%، ثم سهم مجموعة تيكوم بنسبة 3.40%، فيما تصدر سهم بنك شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 26.5 مليون ورقة بقيمة 153.4 مليون درهم.
وقفز مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.165% رابحًا 16.35 نقطة ليغلق عند مستوى 9951.29 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.471 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 413.2 مليون سهم، بقيمة 2.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 10009 صفقة.
وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.76%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 2.02%، ثم قطاع المرافق بنسبة 1.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.09%.
وقفز 23 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 14.48%، ثم سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 5.25%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 4.83%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 9.88%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 5.36%، ثم سهم "شركة انفيكتوس للاستثمار بي أل سي" بنسبة 4.06%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 609 مليون درهم.