شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 84.40 دولار لبرنت.. و77.86 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 84.40 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.86 دولار.

وقال الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي، إن سوق النفط العالمية ستتأثر بعد كارثة زلزال تركيا.

وأضاف "سلامة"، خلال ظهوره عبر تطبيق "سكايب"، في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أسعار المواد النفطية تتأثر دائما بأي حادث سياسي أو كارثة طبيعية مثل التي حدثت في تركيا.

وتابع، أن هناك حوالي 650 ألف برميل من النفط تأتي يوميا إلى أذربيجان والذي يمر بالساحل التركي، وهو ما يجعل زلزال تركيا مؤثرا على أسعار النفط.

واستطرد، أنه حتى بدون زلزال تركيا، فإن أسعار النفط كانت تتجه إلى الارتفاع، بسبب قوة الاقتصاد العالمي، وقوة الطلب على النفط في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك أخبار مطمئنة مؤخرا، وهو عودة الصين إلى أسواق النفط.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا تليفزيونيا عن آثار زلزال تركيا على سوق النفط العالمي، وذكر التقرير أنه لم تقتصر آثار زلزال تركيا على سقوط ضحايا، لكنه اثر أيضا على سعر النفط، ..والسؤال كيف ؟

أجاب التقرير أن الزلزال أغلق محطة تصدير رئيسية فى تركيا، وحقل آخر فى بحر الشمال أدى لارتفاع العقود الآجلة لخام برنت من 40 سنتا إلى 81 دولارا للبرميل، وارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكى من 43 سنتا إلى 74.54 دولار للبرميل، مشيرا إلى أنه توقفت العمليات فى مرفأ النفط التركى.