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شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد الحوكمة: تدريب 2300 شاب وشابة بمبادرة كن سفيرًا والان مع تفاصيل الخبر
شريف شريف
وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة شريفة شريف التطور التاريخي لنشأة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، موضحة أنه تم تغيير اختصاص المعهد إلى الحوكمة والتنمية المستدامة في 2020، لافتة إلى أن المعهد منوط بالتدريب والأبحاث والاستشارات في الحوكمة والتنمية المستدامة.
وأكدت "شريف"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحوكمة أداة مسرعة لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، فالحوكمة عملية مستمرة للوصول إلى الأهداف المرجوة، مشيرة إلى أن الحوكمة تضمن كفاءة وفعالية المؤسسات والحد من الفساد وضمان تنمية اقتصادية مستدامة وجودة أفضل لحياة المواطن.
شريف شريف تتوسط المشاركين في مؤتمر دعم الحوكمة
وتطرقت شريفة شريف، إلى مبادرة العقول الخضراء حيث تأتي بما يتسق مع جهود الدولة المصرية في التصدي لتغير المناخ و تعزيز العمل المناخي، وتماشيًا مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 ، وتستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال والطلاب في المدارس، وذلك للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، وتشمل الأطفال والطلاب بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتم من خلالها تدريب 1500 طالب في 7 مدارس.
المشاركون بمؤتمر دعم الحوكمة
فيما أوضحت مي حسنى، محلل سياسات ومنسق مشروعات الحوكمة والتنمية المستدامة، أنه وفقًا لأولوية المعهد لاستدامة الاثر ولتعزيز نماذج تدريب المدربينToT والاستفادة من إمكانات الشباب، يشارك المعهد في تنظيم "برنامج صانعي السياسات " (YPS) في مصر لتوعية الشباب (18-25 عامًا) بالتنمية المستدامة، مع بناء مهاراتهم ودعمهم تقنيًا وماليًا لترجمتها إلى مبادرات ملموسة يقودها الشباب على أرض الواقع ، لافتة إلى الاستفادة من خبرات خريجي مبادرة "كن سفيراً" من خلال برنامج الشباب صانعى السياسات.