شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن طرح 32 شركة حكومية في البورصة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية

- تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية من الوارد أن تستمر لمدة تتعدى العام 2023.

- الحكومة بدأت تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات

- طرح جزء من الشركة في البورصة والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي

- مجلس الوزراء استعان بعدد من بنوك الاستثمار المتخصصة والتي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح

- المستثمر الاستراتيجي يعنى الدخول لزيادة رأس المال أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة

- الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة

- طرح الشركات سيكون على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024

- الشركات المطروحة تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا مختلفا

- طرح 3 بنوك بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي.

- طرح الشركة الوطنية للمنتجات البترولية وشركة "صافي لتعبئة المياه المملوكتان للقوات المسلحة.

- الانتهاء بالكامل من طرح 25% من هذه الشركات خلال 6 أشهر.

- الطرح يشمل قطاعات تُطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول

- طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات