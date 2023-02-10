شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن طرح 32 شركة حكومية في البورصة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية من الوارد أن تستمر لمدة تتعدى العام 2023.
- الحكومة بدأت تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات
- طرح جزء من الشركة في البورصة والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي
- مجلس الوزراء استعان بعدد من بنوك الاستثمار المتخصصة والتي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح
- المستثمر الاستراتيجي يعنى الدخول لزيادة رأس المال أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة
- الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة
- طرح الشركات سيكون على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024
- الشركات المطروحة تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا مختلفا
- طرح 3 بنوك بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي.
- طرح الشركة الوطنية للمنتجات البترولية وشركة "صافي لتعبئة المياه المملوكتان للقوات المسلحة.
- الانتهاء بالكامل من طرح 25% من هذه الشركات خلال 6 أشهر.
- الطرح يشمل قطاعات تُطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول
- طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات