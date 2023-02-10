شكرا لقرائتكم خبر عن الغاز الطبيعي يتصدر قائمة أعلى 10 سلع صدرتها مصر حتى نوفمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الصادرات المصرية تحقيق ارتفاعات متتالية خلال 11 شهرا عام 2022 الماضي وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغت القيمة الاجمالية للصـادرات المصرية إلى دول العالم نحو 46.9 مليار دولار خلال 11 شهرا عام 2022، بينما كانت نحو 39.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت 7.5 مليار دولار.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022، وجاءت وفقا لما يلي :

1. الغاز الطبيعي المسال بقيمة 8.8 مليار دولار.

2. أسمدة بقيمة 3 مليارات دولار.

3. البترول الخام بقيمة 2.9 مليار دولار.

4. منتجات البترول بقيمة 2.8 مليار دولار.

5. الملابس الجاهزة بقيمة 2.3 مليار دولار.

6. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.7 مليار دولار.

7. فواكه طازجة بقيمة 1.5 مليار دولار.

8. عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 917.9 مليون دولار.

9. قضان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 402 مليون دولار.

10. بطاطس بقيمة 371.6 مليون دولار.

وتستحوذ هذه السلع على 52.7% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 24.7 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022.