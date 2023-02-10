شكرا لقرائتكم خبر عن 431 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 83% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 8.9%، والعرب على 8.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 382.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 431.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.4%، وسجل العرب 8.2%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 1.321 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.127 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.35% ليغلق عند مستوى 17613.78 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2879.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنحو 2.47% ليغلق عند مستوى 4365.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.23% ليغلق عند مستوى 20548.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3415.43 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 53.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.098 تريليون جنيه، بنسبة نمو 5.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 633.9 مليار جنيه إلى 680.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 7.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 194 مليار جنيه إلى 197.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 827.9 مليار جنيه إلى 877.7 مليار جنيه بنسبة نمو 6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%.