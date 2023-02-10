شكرا لقرائتكم خبر عن تعدى الـ 10 آلاف.. تعرف على أعداد الدراجات النارية المرخصة خلال يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت البيانات الصادرة عن المجمعه المصرية للتأمين الإجباري على المركبات أن أعدد الدراجات النارية " الموتوسيكلات " الإجمالية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها سجلت نحو 10180 من بينها 1393موديل 2020 و3222موديل 2021و4803دراجة موديل 2022 و 762دراجه نارية موديل 2023

كما أوضح التقرير أن المركبات الزيرو التي تم التأمين الإجباري عليها وتم ترخيصها في شهر يناير 2023 سجلت " 18683 مركبة وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1558مركبة موديل 2020 و3486مركبة موديل 2021و8859مركبة موديل2022 و4780 مركبة موديل2023

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 6165 سيارة ملاكي من بينها 100سيارة موديل 2020 و103 سيارة موديل 2021و3316 سيارة موديل 2022و2646سيارات موديل 2023

يذكر أن أعداد" الدراجات النارية " الإجمالية التي تم ترخيصها والتأمين عليها خلال عام 2022 سجلت حوالي

170310 دراجات نارية من بينها 2683 موديل 2019و26400موديل 2020 و71443 موديل 2021 و68400 موديل 2022 و1384 موديل 2023 .