10 اتفاقيات ومذكرات للارتقاء بخدمات الزكاة والضريبة والجمارك

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ومن الاتفاقيات التي جرى توقيعها، اتفاقية بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واتحاد الغرف السعودية، ستسهم في تفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى اتفاقيتي تعاون مع وزارة الحرس الوطني، والمديرية العامة للدفاع المدني، تتضمن تقديم خدمات أمنية للجهتين، واتفاقية أخرى مع الهيئة العامة للطيران المدني؛ بهدف رفع مستوى الأعمال المشتركة بين الهيئتين.كما وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اتفاقية تنفيذية مع شركة البحر الأحمر الدولية؛ لتطبيق الضوابط الجمركية في مستودع الإيداع وإعادة التصدير للشركة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الضرائب الأسترالي؛ تهدف إلى وضع الإطار العام لأنشطة التعاون بين مجال إدارة الضرائب، وتبادل المعرفة والتدريب، والمشاركة في الحوارات والندوات وورش العمل ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق متصل، وقعت الهيئة اتفاقية مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا (تبادل) تتضمن تقديم الخدمات الالكترونية الجمركية والخدمات التشغيلية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وتعاون أخرى بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكل من: الأكاديمية المالية، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (انسياد)، ومركز الدراسات الجمركية والضريبية بجامعة تشارلز ستورت الأسترالية؛ لتعزيز التعاون وتطوير وتوفير مستوى متقدم من التدريب والتعليم والبحث.
يذكر أن مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك يناقش أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، ومدى تأثير التقنيات الحديثة على كفاءة وفعالية العمليات ودورها في إيجاد اقتصاد رقمي مزدهر، وشهد عقد 15 جلسة حوارية وورقة عمل، وأكثر من 30 ورشة عمل نوعية متخصصة، كما شارك في المعرض المصاحب له أكثر من 50 عارضا من القطاعين العام والخاص، و يحظى بحضور نوعي كبير من الوزراء والمسؤولين من الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالقطاع.
10 اتفاقيات ومذكرات مع:
- وزارة الحرس الوطني
- المديرية العامة للدفاع المدني
- الهيئة العامة للطيران المدني
- اتحاد الغرف السعودية
- الأكاديمية المالية
- شركة البحر الأحمر الدولية
- مكتب الضرائب الأسترالي
- الشركة السعودية لتبادل المعلومات (تبادل)
- المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (انسياد)
- مركز الدراسات بجامعة تشارلز ستورت الأسترالية
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