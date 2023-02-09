19,147 مركبة

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ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء، إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبات وهم: شركة جنرال موتورز ،وشركة الجميح للسيارات، وشركة التوكيلات العالمية، وتنفيذ التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء، حفاظا على سلامتهم، وحفظا لحقوقهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جنرال موتورز أعلنت وزارة التجارة استدعاءها أمس، لوجود خلل في وحدة تثبيت حزام أمان مقاعد الصف الثالث، قد يعرض الركاب لخطر الإصابة حال وقوع حادث.ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء، إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبات وهم: شركة جنرال موتورز ،وشركة الجميح للسيارات، وشركة التوكيلات العالمية، وتنفيذ التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء، حفاظا على سلامتهم، وحفظا لحقوقهم.

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