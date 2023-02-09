انتخب وزيرا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، والمالية محمد الجدعان، ممثلي مالك رأس المال في الجمعية العامة للشركة الوطنية للإسكان، أعضاء في مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (2023 - 2026)، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة إيهاب الحشاني. وتم تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان على النحو التالي: إبراهيم الغيهب (نائبا)، أحمد آل الشيخ (عضوا)، عبدالرحمن الطويل (عضوا)، إسماعيل السلوم (عضوا)، ياسر القهيدان (عضوا)، منصور بن ماضي (عضوا). وثمن رئيس مجلس الإدارة نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الوطنية للإسكان الوزراء ثقتهم في أعضاء المجلس، متمنيا من الله عز وجل التوفيق لمجلس الإدارة، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والإسهام الفعّال لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، لتصبح الشركة الوطنية للإسكان رائدة في قطاع التطوير العقاري والحلول العقارية، وممكّنة للقطاعين العام والخاص. وثمن رئيس مجلس الإدارة نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الوطنية للإسكان الوزراء ثقتهم في أعضاء المجلس، متمنيا من الله عز وجل التوفيق لمجلس الإدارة، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والإسهام الفعّال لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، لتصبح الشركة الوطنية للإسكان رائدة في قطاع التطوير العقاري والحلول العقارية، وممكّنة للقطاعين العام والخاص.

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