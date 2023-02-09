شكرا لقرائتكم خبر فرص تدريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرص تدريبية وتوقيع عقود عمل فورية في ملتقى لقاءات حائل 2023، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنشآت القطاع الخاص. وتناولت أعمال الملتقى طرح عدد من الفرص التدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وكذلك فرص عمل من خلال المنشآت المشـاركة، كما تم إطلاع وتعريف الزوار على بوابة التوجيه والإرشاد المهني (سبل) وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية وإكساب أبناء وبنات المنطقة المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.

كانت هذه تفاصيل خبر فرص تدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.